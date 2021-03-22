РСТ Бурятии предложила ТГК-14 испытывать метод альткотельной в Забайкалье

Переход Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведет к росту тарифов на тепло более, чем на 16%



Республиканская служба по тарифам Бурятии предлагает назначить флагманом в развитии системы теплоснабжения с применением метода альтернативной котельной Забайкальский край, в котором также работает ТГК-14 и в котором коммунальная инфраструктура ежегодно работает со значительными убытками. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе РСТ.



«По законодательству решение о переходе в ценовую зону принимается не РСТ Бурятии, а городом и ТГК-14», - отмечается в релизе.



В РСТ напомнили, что, начиная с 2019 года, ТГК-14 настаивает на переходе Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчету тарифов ТГК-14 по методу альтернативной котельной. Этот метод расчета определяется федеральным законодательством и отступление от него запрещено. Между тем, «переход Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведет к росту тарифов на тепловую энергию с января 2022 года на 5,6%, а с июля 2022 года дополнительно еще на 11%, что значительно выше параметров, определенных правительством Российской Федерации. В целом, в долгосрочном периоде тарифы по этому методу должны устанавливаться на уровне, в два раза превышающем инфляцию».

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«После входа в ценовую зону ТГК-14 будет иметь возможность использовать средства, полученные от потребителей по своему усмотрению, что приведет к бесконтрольному использованию полученных от потребителей средств. Также ТГК-14 самостоятельно будет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования. В связи с чем, РСТ Бурятии не поддерживает переход города Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения. Эта позиция РСТ всегда отстаивается на всех уровнях», - подчеркивается в пресс-релизе.



В нем также отмечается, что представители РСТ Бурятии не присутствовали на совещании в минстрое России, на котором было рекомендовано включить ТГК-14 в ценовую зону теплоснабжения.



РСТ Бурятии уже отказала ТГК-14 в применении тарифа по методу альтернативной котельной, так как рост тарифов, предложенный ТГК-14, выше параметров, определенных правительством России.







Фото: news.tgk-14.com Республиканская служба по тарифам Бурятии предлагает назначить флагманом в развитии системы теплоснабжения с применением метода альтернативной котельной Забайкальский край, в котором также работает ТГК-14 и в котором коммунальная инфраструктура ежегодно работает со значительными убытками. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе РСТ.«По законодательству решение о переходе в ценовую зону принимается не РСТ Бурятии, а городом и ТГК-14», - отмечается в релизе.В РСТ напомнили, что, начиная с 2019 года, ТГК-14 настаивает на переходе Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчету тарифов ТГК-14 по методу альтернативной котельной. Этот метод расчета определяется федеральным законодательством и отступление от него запрещено. Между тем, «переход Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведет к росту тарифов на тепловую энергию с января 2022 года на 5,6%, а с июля 2022 года дополнительно еще на 11%, что значительно выше параметров, определенных правительством Российской Федерации. В целом, в долгосрочном периоде тарифы по этому методу должны устанавливаться на уровне, в два раза превышающем инфляцию».«После входа в ценовую зону ТГК-14 будет иметь возможность использовать средства, полученные от потребителей по своему усмотрению, что приведет к бесконтрольному использованию полученных от потребителей средств. Также ТГК-14 самостоятельно будет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования. В связи с чем, РСТ Бурятии не поддерживает переход города Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения. Эта позиция РСТ всегда отстаивается на всех уровнях», - подчеркивается в пресс-релизе.В нем также отмечается, что представители РСТ Бурятии не присутствовали на совещании в минстрое России, на котором было рекомендовано включить ТГК-14 в ценовую зону теплоснабжения.РСТ Бурятии уже отказала ТГК-14 в применении тарифа по методу альтернативной котельной, так как рост тарифов, предложенный ТГК-14, выше параметров, определенных правительством России. Как сообщал «Номер один», на минувшей неделе вопрос этот вопрос рассматривал Комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета. Его депутаты призвали не спешить поддерживать реформу тарифа ТГК-14. Вопрос должен решаться только после изучения опыта тех городов страны, которые уже перешли на метод альтернативной котельной, и после успешной реализации нового метода в другом населенном пункте, где эта мера поможет реально снизить тариф.Фото: news.tgk-14.com