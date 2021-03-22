Не хочу учиться, а хочу жениться

Транспортные полицейские нашли несовершеннолетнего иркутянина в Москве, куда он улетел к девушке





В воскресенье в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Иркутск–пассажирский обратился мужчина, который рассказал, что его семнадцатилетний сын, студент одного из иркутских техникумов, собрал свои личные вещи, взял деньги, и выехал из дома в Иркутске. До настоящего времени его место нахождения не известно. Серьезных конфликтов между сыном и родителями не возникало.



В ходе проверки транспортные полицейские обнаружили подростка уже в Москве, куда он успел прилететь на самолете. В результате дальнейшего разбирательства молодой человек пояснил, что прилетел туда к девушке, с которой познакомился по интернету. Дальнейшее обучение в Иркутске он решил прекратить, планировав известить родителей о том, где находится по достижению им 18 лет.



Сейчас подросток вернулся в Иркутск и возвращен родителям, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.



Фото: pixabay.com

