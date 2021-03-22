Жители села в Бурятии могут остаться без воды

Часть улиц курортного поселка Аршан не включили в проект водоснабжения





Две улицы поселка Аршан не попали в проект водоснабжения. В администрации Тункинского района, организовывавшей проект, объясняют это техническими препятствиями и нехваткой средств.

Как сообщила депутат сельсовета Аршана Елизавета Усольцева, проект подготовлен ненадлежащим образом и с процедурными нарушениями.- Большая часть улиц Пушкина и Набережная оказались не охвачены проектом, их жители останутся без воды. Проект же представляет собой просто сеть водоколонок. Людям, чтоб проводить воду в дома, придется копать на линии новые колодцы, что сложно и дорого. Этот проект утвердили, не проводя общественных слушаний в Аршане, и даже не поставив в известность мэрию поселка. Такое ощущение, что стремились просто тендер как можно скорее выиграть, - говорит Елизавета Усольцева.Есть у нее вопросы и к финансированию проекта. По словам депутата, смета предусматривает экономию в сумме около 6 млн рублей, на которую вполне можно было бы провести водопровод к двум улицам. Эта экономия образовалась в результате проводимого тендера, начальная сумма которого составляла 24 млн рублей. Как сообщила Елизавета Усольцева, это открытая информация с портала «РТС-тендер», из протоколов торгов. Кроме того, по словам депутата, средства на водоснабжение частично собирались и с жителей поселка, но судьба этих денег неизвестна.Сейчас, как рассказывает Елизавета Усольцева, должностные лица в районной администрации и руководитель фирмы-подрядчика избегают с ней контактов. Тем временем строительные работы уже начались, и депутат стремится успеть внести необходимые коррективы в проект, пока еще остается время.Заместитель главы района по инфраструктуре Суржана Самбарова на эти претензии отвечает, что районная администрация действовала в рамках технических и финансовых ограничений.- На тех улицах «закольцевать» водопровод нет возможности, потому что там вся вода перемерзнет. И по проекту денежные средства на дополнительные работы тоже не предусмотрены. Мы предлагали им подождать, либо скинуться, предлагали главе поселения закупить материалы, чтоб туда воду протянуть. Но просьбу людей постараемся каким-то образом решить, просто думаем, как правильно это сделать. У нас же нет такого, что лежат денежки свободные, и их раз – и вытащить. Насчет экономии в 6 млн – непонятно, откуда Усольцева взяла эти цифры, хоть бы раз подошла обсудить. Повторяю, мы точку не поставили, мы думаем, как людям помочь, - комментирует Суржана Самбарова.Тем временем Елизавета Усольцева направляет жалобы в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, и врио главы района, готовит коллективное обращение в прокуратуру. Отметим, строительным подрядчиком стало ООО «Структура», ремонтировавшее в 2019 году в районе дорогу на село Улбугай и оказавшееся замешанным в судебные разбирательства за ненадлежащие результаты работ.Фото: pixabay.com