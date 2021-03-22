В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 35 550

Всего выздоровели от коронавируса 33 639 человек, 13 за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 550. Это на 65 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (18 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 761 человек, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 65 новых случаев коронавируса: 51 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 819 человек.



В стационарах получают лечение 617 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 464. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 533 пациента с COVID-19, наблюдается 16 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 639 (+13) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 847 коек, занято – 617, свободно – 220 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1006 человек, с нарастающим итогом – 887 655 человек.



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