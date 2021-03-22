22.03.2021
В Бурятии построен новый полигон ТБО

В Бурятии построен новый полигон ТБО

Он решит проблему захоронения отходов в Джидинском районе республики
В Бурятии в селе Петропавловка Джидинского района введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов. Разрешение на ввод выдано администрацией района после прохождения всех государственных экспертиз, сообщили в минстрое республики.

Строительство полигона началось в 2016 году. Объект разместился на 3 гектарах, объем вмещаемого мусора составит 49 тысяч кубометров, срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет.  Объект предусмотрен для захоронения твердых коммунальных отходов, отходов общественных учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличного и садового смета.

«На территории Джидинского района имеется множество несанкционированных свалок, строительство объекта позволит решить эту проблему. Нынешние свалки будут ликвидированы, отходы переместят на новый полигон. Полигон станет очередным шагом в улучшение экологической обстановки в районе и поможет усилить защиту озера Байкал»,-  отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

Строительство полигона обошлось в 77 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 47 миллионов, из республиканского – 26 миллионов и из местного бюджета 3 миллиона рублей.

В ближайшее время региональный мусорный оператор - компания «ЭкоАльянс» начнет вывозить мусор на новый полигон, что существенно улучшит экологическую ситуацию.

Фото: «Номер один»

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