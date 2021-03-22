Жителям Бурятии предлагают сдать макулатуру и помочь тяжелобольной Адисе

В Улан-Удэ семья Гармаевых объявила в социальных сетях, что текущую неделю будет проходить сбор макулатуры в помощь для тяжелобольной Адисы.- Если у вас есть ненужные книги, журналы, газеты, коробки, бумага, пожалуйста, отдайте это нам. Для того, чтобы сдать макулатуру, не нужно предпринимать каких-то серьезных действий. Коробки, приготовленные для сдачи, необходимо разобрать и сложить. Важно помнить, что тетрапаки не принимаются! Все деньги, от сданной макулатуры пойдут в сбор Адисе. Своим вкладом вы окажете нам ощутимую поддержку, - написали родители девочки в социальных сетях.Макулатуру можно сдать по трем адресам, выбрав наиболее удобный и предварительно позвонив:п. Сотниково, кв. Придорожный, ул. Автомобильная, д. 4, тел. 8-902-535-29-19ул. Шумяцкого, д. 21, тел. 8-902-533-3595ул. Моховая 101 а, 8-902-563-50-11Кроме того, на днях в сборе средств организовано приняли участие ученики Курумканской школы №1. Старшеклассники записали видеоролик, в котором рассказали о диагнозе девочки и провели акцию «Коробка счастья».- Каждый ученик нашего класса вложил небольшую, но значимую для Адисы сумму. Мы верим, что Адиса будет жить, - рассказали в социальных сетях школьники.Поступок детей не оставил равнодушными жителей республики.«Молоды! Побольше таких добрых и отзывчивых детей, которые понимают глубину и смысл этой акции» «Какие детки умнички! Спасибо родителям и учителям за воспитание таких прекрасных детей», - пишут в комментариях.Как ранее сообщал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 30 миллионов от необходимой суммы.Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )40817840109162100705PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )фото: pixabay.com