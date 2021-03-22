В Улан-Удэ скоропостижно скончался Сергей Краснопеев

Известный бизнесмен и политик являлся депутатом горсовета столицы Бурятии IV созыва



В Улан-Удэ скоропостижно на 51-м году жизни скончался бывший депутат горсовета столицы Бурятии Сергей Краснопеев, сообщили в пресс-службе горсовета.



Сергей Краснопеев родился 27 марта 1970 года в Улан-Удэ. Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана, в 2001-м - международный институт менеджмента «ЛИНК» по специальности «менеджмент». С 1992 по 1999 годы занимался бизнесом, создав несколько коммерческих структур. С 1999 года - заместитель директора по финансовым вопросам, а с 2001-го - директор ООО «Терминал-Брокер».



Сергей Краснопеев известен и как политик, занимавший должность председателя республиканского отделения РОО «Деловая Россия». Являлся главой представительства Санкт-Петербургского информационно-делового центра в Улан-Удэ и председателем республиканского отделения всероссийской организации «Поколение Ай Пи».



Сергей Краснопеев был награжден знаком отличия «Президентской программы по подготовке управленческих кадров для ОНХ РФ».



Избирался депутатом IV созыва городского совета Улан-Удэ, работал в Комитете по местному самоуправлению, правопорядку и законности, взаимодействию с воинскими частями.



Фото: БГТРК/скриншот

