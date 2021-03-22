В Монголии общее число случаев COVID-19 превысило 5 тысяч

Президент Халтмаагийн Баттулга изучить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Монголии
В Монголии на сегодняшний день общее число случаев коронавируса достигло 5186. За последние сутки в стране выявлено 210 новых случаев заболевания. Из них один завозной случай - у гражданина прибывшего из Будапешта, остальные локальные, сообщает МОНЦАМЭ.
Выздоровели за сутки 129 пациентов, всего с начала пандемии – 3 606. Четыре человека умерли.
Монгольские ученые разработали новую тест-систему на выявление коронавируса по слюне. Комитет по этике Минздрава одобрил новую разработку и принял решение об ее использовании на практике. В настоящее время у разработчиков имеются 1000 единиц.реагентов, необходимых для производства тест-системы. В случае своевременной поставки реагентов из-за рубежа, они способны производить и поставлять от 10 тысяч до 20 тысяч штук в день для нужд медучреждений.
Преимущества этой разработки монгольских ученых таковы.
Результаты показали ее высокую чувствительность на 100%. Доказано, что тест-система обнаруживает наличие вируса в первый же день инфекции. Результаты ПЦР-теста, как правило, доступны в течение 5-6 часов (в среднем). Для проведения теста по слюне требуется всего 90 минут. Стоимость ПЦР-теста на COVID-19 составляет 80 тысяч тугриков (менее 2100 рублей), в то время как анализ по слюне в 2,5 раза дешевле или стоит 35 тысяч тугриков (914 рублей).
Что же касается вакцины от коронавируса, то президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, принявший 19 марта Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии Искандера Азизова, попросил его изучить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Монголии и представить Москве предложение о сотрудничестве в этом направлении. Искандер Азизов заявил, что оперативно передаст предложение президента Монголии. Ранее прививочная кампания в Монголии шла преимущественно вакцинами китайского (Sinofarm) и индийского производства (AstaZeneca, Индия + Covax).
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Фото: montsame.mn
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