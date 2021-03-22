Покусанного собаками ребенка из Улан-Удэ скоро выпишут из больницы

Улан-удэнские врачи навестили мальчика в московской клинике

Медработники из Детской республиканской клинической больницы недавно навестили покусанного собаками ребенка из Улан-Удэ. Сейчас Артем проходит лечение в Москве, в медучерждении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчика посетили заведующий хирургическим отделением Зорьян Цыренов и травмотолог Павел Бельков. Медики ДРКБ, к которым ребенок попал после трагедии, выехали в Москву на 2-недельную стажировку.

Со слов Зорьяна Цыренова, мальчик чувствует себя бодро, настроение оптимистичное, только уже скучает, хочет быстрее домой. Выписка планируется в ближайшее время.

Как отметили в ДРКБ, выезд врачей на стажировку в одну из ведущих детских клиник страны произошел благодаря договорённостям администрации больницы с руководством НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в ходе телемедицинских консультаций по поводу случая с Артемом.

«В настоящее время наши врачи изучают лучший опыт работы москвичей, чтобы применить новые современные методы лечения в своей больнице. До конца года сюда будут направлены ещё 6 наших врачей», сообщили в ДРКБ.

Напомним, 12 января в столице Бурятии зафиксировано нападение собак на людей. Жертвой животных стал 11-летний мальчик. Около 13.00 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Забайкальский на ребенка напала стая собак. Несовершеннолетний мальчик доставлен в больницу., а позднее был транспортирован в московскую клинику.

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