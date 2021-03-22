Компания олигарха вновь покушается на бренд «Байкал»

Роспатент хочет знать позицию властей Бурятии по этому поводу







Ассоциация производителей продовольственных товаров Байкальского региона из города Шелехов Иркутской области подала в Роспатент заявку на регистрацию исключительного права на географическое указание «Вода Байкала». Учредителем ассоциации является Baikalsea Company. Ранее фирма закрепила за собой право на использование бренда «Байкал» в качестве наименования места происхождения товара - воды питьевой глубинной. После этого у других производителей байкальских регионов стали возникать проблемы с регистрацией товарных знаков с использованием бренда «Байкал».

- При предварительном обращении в Роспатент о регистрации товарного знака бизнесменам приходят недвусмысленные ответы о бесполезности подачи заявления: мол, совпадение до степени смешения – смысла подавать заявления нет, - пояснил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, давно и последовательно ведущий борьбу с попытками «приватизации» бренда «Байкал».Николаю Будуеву удалось отстоять право предпринимателя из Бурятии на регистрацию в Роспатенте слогана «Лесная фабрика «С Байкала с любовью», но история повторяется по второму-третьему кругу. В январе депутат Госдумы РФ от Бурятии встречался с представителями Байкальского текстильного комбината. Компания получила предварительный отказ на регистрацию товарного знака «Байкальская пряжа» (BaikalYarn). Другому предпринимателю сообщили, что его производство находится на удалении 400 километров от Байкала, поэтому он не вправе использовать бренд «Истоки Байкала». Хотя предприятие как раз и находится у его истоков, в водосборном бассейне озера.В феврале этого года социально-экологический фонд «БайкалЭкоДействие», с которым сотрудничает Николай Будуев, подал в Арбитражный суд Иркутской области иск о признании самовольными постройками насосной станции и трубопровода, посредством которых BaikalseaCompany откачивает воду из Священного моря. Объекты находятся в Листвянке. Но есть сведения о планах BaikalseaCompany по открытию аналогичного производства в Выдрино. И тогда исключительное право на географическое указание «Вода Байкала» может быть расширено и на восточный берег, окончательно лишив всех остальных инвесторов и предпринимателей возможности использовать бренд «Байкал».Исковое заявление принято к производству судом. Итоги его рассмотрения будут иметь значение как для сохранения уникальной экосистемы Байкала, так и для «освобождения» его названия и свободного использования малым и средним бизнесом Бурятии и Иркутской области (судя по недавним заявлениям с западного берега, у наших соседей с этим тоже возникли проблемы).Юридически выверенные действия депутата Госдумы РФ Николая Будуева, в том числе многочисленные запросы в Роспатент и ФАС, уже дают реальные результаты. Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила в администрацию главы и правительства Бурятии письмо с предложением выразить свою позицию по поводу заявки на регистрацию исключительного права на географическое указание «Вода Байкала». Теперь власти республики, исходя из ее социально-экономических интересов, могут сформулировать и направить свои возражения. Вероятно, такое же письмо было получено и правительством Иркутской области. Ранее Роспатент при регистрации брендов с использованием слова «Байкал» запрашивал лишь мнение ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и «Заповедное Прибайкалье». Однако эти организации по характеру своей деятельности не обязаны заботиться о создании благоприятных условий для развития бизнеса в регионах. У них другие задачи.- Сам факт, что Бурятия получила возможность участия в процедуре регистрации брендов с использованием названия Священного моря, очень важен, - считает Николай Будуев. - Кризис закончится, и задачей экономики байкальских регионов станет выход наших производителей на мировой рынок, прежде всего, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Что такое Байкал, в мире знают и понимают все. Поэтому нашим бизнесменам необходимо иметь возможность брендировать свою продукцию словом «Байкал». Это наше главное конкурентное преимущество - залог будущего экономического успеха.Защита бренда «Байкал» - общая стратегическая задача, для решения которой необходима сплоченная работа всей команды Бурятии, убежден депутат Госдумы. Проблема требует принципиального, возможно, законодательного решения. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Но поскольку Байкал является национальным достоянием России и объектом мирового природного наследия, решающее слово при обсуждении возможности использования его названия в товарных знаках, пожалуй, должно быть за Росводресурсом как органом, осуществляющим полномочия собственника водных объектов федерального значения. Однако, по мнению Николая Будуева, стоит делегировать часть этих полномочий байкальским регионам, в том числе Бурятии.- Власти регионов воочию видят, где реально находится производство, сколько создано рабочих мест и платится налогов, могут объективно оценивать перспективы развития бизнеса и выхода на внешние рынки, - пояснил парламентарий. - Обязательными условиями регистрации брендов со словом «Байкал», на мой взгляд, должно стать, во-первых, нахождение производства на территории одного из байкальских регионов, во-вторых, возможность свободного использования названия озера другими предпринимателями, работающими в наших регионах. «Приватизацию» национального достояния считаю недопустимой. Равно как и использование имени Священного моря в названиях организаций и товаров, не имеющих к нему абсолютно никакого отношения, расположенных в других частях страны.Николай Будуев уточнил, что намерен «начать консультации с федеральными и региональными органами власти по вопросу законодательного урегулирования использования бренда «Байкал». Он подчеркнул, что это «сложный и многогранный вопрос, требующий внесения изменений во многие законы и нормативные акты».Добавим, что попытка решения этого актуального для Бурятии вопроса скорее всего встретит сопротивление влиятельных бизнес-структур. В СМИ уже писали о том, что Baikalsea Company, которая является производителем питьевой бутилированной воды под брендами BaikalPearl, BaikalReserve и Baikal 430m, тесно связана с менеджментом «Реновы» олигарха Виктора Вексельберга. Компания принадлежит ООО «Байкал Холдинг», 53,28% которой у ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева — бывшего заместителя председателя правления «Реновы». Остальным владеет АО «Байкальская Глубинная» Максима Сурнина, который также работал в структурах «Реновы».Сам Вексельберг владел 47% акций Baikalsea Company, куда вошел в 2014 году. Но, похоже, западные санкции помешали компании спокойно зарабатывать, имея такого акционера, пишет «Moscow Post».Сейчас важно объединить усилия властей Бурятии, сенаторов и депутатов Госдумы, «зеленой» общественности и иных источников влияния, способных содействовать защите интересов республики и справедливому, свободному использованию бренда «Байкал» нашими предпринимателями.Фото: «Номер один»