В Улан-Удэ отремонтируют улицу Камова

Местные жители давно ждали ее ремонта





В Улан-Удэ в этом году отремонтируют автомобильную дорогу по улице Камова в посёлке Восточный. Капитальный ремонт запланирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам местных жителей, они давно ждали ремонта и уверены, что, благодаря ему снизится аварийность и повысится безопасность школьников.- Я живу в посёлке Восточный всю жизнь и на этой дороге делали, конечно, ямочный ремонт, но масштабный ремонт еще нет. Это будет очень здорово. Рядом с дорогой школа и, если здесь будут тротуары, пешеходные переходы, ограждения – это будет вообще прекрасно. Аварийность может даже снизится. От этой дороги ещё пыль идёт и паводки, когда всё тает или идёт дождь, поэтому я очень рада, - рассказала местная жительница Ольга.Участок дороги протяженностью 960 метров отремонтирует подрядная организация «Инвестстрой». На работы выделено около 19,5 млн рублей.Дорожники уберут старый асфальт и покроют дорогу новым, заменят бортовые камни и устроят тротуары. Также в ходе ремонта будет перенесена остановка «Рынок».- Остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований. Для того, чтобы это исключить, дорожники перенесут остановочный карман на определенное расстояние, - пояснил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок их завершения - до 1 сентября 2021 года.Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан Минтрансом России по указу президента России Владимира Путина. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км.Фото: мэрия Улан-Удэ