Сотрудники Росатома взошли на точку Мирового водораздела

«Хиагда» - одно из ведущих уранодобывающих предприятий России - отметило Всемирный день воды





В честь Всемирного дня воды сотрудники АО «Хиагда» совместно с активистами Русского географического общества приняли участие в восхождении на точку Мирового водораздела - гору Палласа в Забайкальском крае. Гора является уникальной точкой стыка бассейна трех величайших рек мира – Амура, Лены и Енисея, сообщили в пресс-службе предприятия.



Гора Палласа не отличается большой высотой, всего 1236 м над уровнем моря. Однако, добраться до нее не совсем просто. В этом году помощь в организации акции оказало АО «Хиагда», предоставив вахтовый автомобиль высокой проходимости. Участники преодолели около 180 км. Маршрут восхождения пролегал через Ивано-Арахлейский природный парк.



Участники восхождения поднялись на вершину, провели викторины. Ежегодно активисты проводят различные акции на точке мирового водораздела. В прошлом году сотрудники географического общества Агинского района заложили капсулу с обращением для потомков. В этом – участники восхождения образовали фигуру из людей, которая символизирует соединение трех бассейнов величайших рек мира.



«Эта точка, как нельзя лучше, символизирует расходящиеся потоки воды. Здесь находятся пути в Северный ледовитый океан, в Карское море через Енисей, в море Лаптевых через Лену и через Ингоду в Амур и Тихий океан», - рассказал организатор восхождения Роман Филенко.



Каждый из тех, кто впервые покорил гору Палласа, получил памятную медальи сертификат. Хиагдинцы уже третий год преодолевают этот маршрут, помогая активистам Русского географического общества. На вершине точки Мирового водораздела, по традиции, разворачивают флаг предприятия.



«Хиагда – экологически ориентированное предприятие. Мы стараемся принимать участие в различных мероприятиях, посвященных сохранению природных ресурсов. К примеру, в 2019 м 2020 годах по заказу предприятия была выращена молодь осетра и хариуса. Около 100 тысяч мальков были выпущены в бассейн озера Байкал – реки Селенга и Ина», - рассказал заместитель генерального директора Артем Михайлов.



На всем протяжении Мирового водораздела, разделяющего водные бассейны Африки, Евразии, Северной и Южной Америки, только с одного места на востоке России водные потоки расходятся сразу в три великих реки мира - Лену, Енисей, и Амур. И, следовательно, в три моря - Лаптевых, Карское и Охотское, два океана - Северный Ледовитый и Тихий; и в самое глубокое и самое большое пресное озеро планеты - Байкал. Бассейн Великого истока составляет почти 7 тысяч квадратных км - это 40 проц территории России. Именно рядом с Великим истоком на линии Мирового водораздела находится пик Транссиба - самая высокая точка (1019 м над уровнем моря) самой протяженной железнодорожной магистрали мира. Здесь она пересекает границу Тихого и Северного Ледовитого океанов.



Мировой водораздел пролегает по Сохондинскому гольцу, хребтам Яблоновый, Черского, Олекминский и Становой, далее тянется на северо- восток России. В 30 км западнее Читы расположена вершина на отметке 1 тыс 278 м над уровнем моря, где находятся истоки Амура, Лены и Енисея.



Петр Паллас - российский естествоиспытатель и ученый. Он отдал служению науке более 40 лет, занимался исследованиями различных районов России, в том числе Забайкалья, собирал сведения по истории, лингвистике, этнографии, биологии.



Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов отмечается во многих странах мира ежегодно 22 марта. Этот день был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Цель Всемирного дня водных ресурсов – обратить внимание на важность доступа к пресной воде, а также пропаганда рационального использования водных ресурсов.



По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. По данным ООН, сегодня один из трех жителей планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде. По прогнозам, к 2050 году до 5,7 миллиарда людей будут проживать в районах, в которых, по крайней мере один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды. Российская Федерация – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. одное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Основными проблемами в области использования водных ресурсов в нашей стране являются расточительное водопользование, а также неудовлетворительное качественное состояние ресурсов вод из-за избыточной антропогенной нагрузки.



Фото: АО «Хиагда»

