Стоки по-прежнему текут в Байкал

В Выдрино назрела кардинальная реконструкция систем водоотведения и водоснабжения





В районе поселка Выдрино продолжается массовый сброс неочищенных бытовых стоков в реку Снежная и в Байкал, что приводит к развитию в озере спирогиры и сине-зеленых водорослей. Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора в январе 2021 года провели административное расследование по УК ООО «ЖКХ Выдрино». В ходе расследования они выявили грубейшие нарушения правил эксплуатации очистных сооружений. Размер ущерба, по расчетам специалистов Управления Росприроднадзора, составил более 1,9 млн. руб.





Конец прошлого века

Как сообщается, проверку иницировали по жалобе жителей Выдрино в связи со сбросом неочищенных стоков в реку Снежная. Проверка показала нарушение ряда статей Водного кодекса РФ и закона «Об охране окружающей среды». Также проверяющие выдали ООО «ЖКХ Выдрино» предписание о принятии мер к недопущению сброса сточных вод с превышением допустимого содержания загрязняющих веществ со сроком исполнения до 30 июля 2021 года. Поскольку коммунальщикам было предложено добровольно возместить вред природе, а этого так и не было сделано, планируется подача судебного иска о возмещении вреда.Напомним, что очистные сооружения в Выдрино давно являются головной болью для местных жителей. Очистные мощностью 2,5 тыс.куб метров в сутки построили еще в 70-х годах прошлого века. Однако за это время сооружения морально и физически устарели, не обеспечивая необходимой очистки сточных вод. Еще несколько лет назад Восточно-Сибирская природоохранная прокуратура в ходе проверки также выявила, что очистные сооружения Выдрино нуждаются в экстренной реконструкции, чтобы прекратить загрязнение Байкала.В 2012 и 2013 годах по заказу поселения «Выдринское» произвели капитальный ремонт очистных сооружений на сумму более 9,7 млн рублей. Однако реконструкцию подрядчики произвели без проекта и без заключения экологической экспертизы. А сами ремонтные работы также выполнили на невысоком уровне. В результате, отмечают в природоохранной прокуратуре, проведенный ремонт не обеспечил качественной очистки сточных вод.«Содержание загрязняющих веществ в очищенной воде на сбросе в реке Снежная превышает нормативы ПДК (предельно допустимой концентрации) по взвешенным веществам в 4,3 раза, по нитритам в 135 раз, по фосфатам ионов в 50 раз. Сточные воды на сбросе обладают острой токсичностью, они недостаточно очищенные, процесс биологической очистки неудовлетворительный», - сообщают в прокуратуре.Неслучайно нынешней осенью жители прибрежных поселков - от Выдрино - до Танхоя отметили помутнение воды в Байкале.- В 2016 году Кабанский райсудом были удовлетворены исковые заявления межрайонного прокурора о понуждении администрации Кабанского района устранить нарушения законодательства об охране озера Байкал,- сообщила Елена Качина, старший помощник Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. - Тогда же суд возложил на администрацию района обязанность запретить эксплуатацию очистных сооружений, исключив сброс недостаточно очищенных стоков в дренажные колодцы очистных сооружений.Решения судов вступили в силу и находятся на контроле у надзорного ведомства.Также с райадминистрации в срок до 2018 года потребовали составить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений. Однако воз, как говорится, и ныне там. Чиновники разводят руками: нет средств. Тогда же прокуратура направила представление об устранении нарушений и на уровень региональной власти - министру строительства и модернизации ЖКЖ РБ. И уже в ноябре 2018 года муниципалитет Кабанского района расторг концессионное соглашение с коммунальной управляющей организацией ООО «Теплосбыт». А в декабре того же года между муниципальным образованием «Кабанский район» и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ МО «Кабанский район» заключен договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП. Затем МУП «ЖКХ МО «Кабанский район»» заключил с ООО «НПО «Кристалл» договор по монтажу на очистных Выдрино по установке по обеззараживания воды погружного герметичного типа «ОДВ». Которая была запущена в эксплуатацию в феврале 2019 года.Прошел год, но ситуация не улучшилась. Более того, проблема усугубляется тем, что ветхие трубы, переполненные и замерзающие канализационные колодцы становятся причиной дренирования сточных вод весной до водозаборного горизонта. Уже были случаи жалоб жителей на «воду с запахом», и ситуация будет ухудшаться, если не принять необходимые меры.Сегодня все жители Выдрино серьезно рискуют остаться без канализации и центрального водоснабжения. Ведь при сегодняшней ситуации, когда в судах уже подтвердились грубейшие нарушения в эксплуатации очистных, у прокуратуры имеются все основания для немедленного прекращения их деятельности.Фото: pixabay.com