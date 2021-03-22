В Улан-Удэ с 1 апреля начнется прием заявлений в первый класс

Ежегодно в школы города поступает не менее 7 тысяч первоклассников

Приём заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня.

Документы о приёме в школу можно подать лично, по почте или через сайт «Госуслуги». Школы размещают на своих сайтах распоряжение администрации города о закреплении микрорайонов не позднее 25 марта. Также на школьных сайтах будет размещена информация о количестве мест в первых классах.

- Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте необходимо написать письменное заявление родителей или законных представителей в школу и разрешение Комитета по образованию. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, - сообщила Любовь Цепкова, зампредседателя Комитета по образованию Улан-Удэ.

Как отмечено в сообщении мэрии, после завершения приёма заявлений руководитель общеобразовательной организации в течение трёх рабочих дней издаёт приказ о приёме детей.

- Преимущественное право приема в образовательную организацию имеют дети, чьи братья и сестры обучаются в данной школе, - подчеркнула Любовь Цепкова.

Отметим, ежегодно в школы Улан-Удэ поступает не менее 7 тысяч первоклассников.

Отмечено, что для детей, желающих поступить в школу не по микрорайону приём заявлений начинается 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, сообщила Любовь Цепкова. Информация о свободных местах в первые классы для детей, не проживающих в микрорайоне, размещается на сайте школы до 5 июля.



фото: администрация Улан-Удэ