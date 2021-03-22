Жители Бурятии осудили мужчину за экстремальное катание на льду

Блогер прокатился по льду Байкала, ухватившись за ехавший автомобиль





В социальных сетях появилось видео, где житель Бурятии прокатился по Байкалу на подошвах, ухватившись за дверцу едущего автомобиля. Автором трюка оказался местный блогер Евгений Хангажинов.

Видео молодого человека разместили у себя местные паблики. Многие улан-удэнцы подобное развлечение не одобрили.





- Много реакций было в сторис на это видео, поэтому решил пусть тогда и здесь побудет. Было прикольно так покататься, - написал Евгений на своей странице.«Это повезло, что лед гладкий. А вдруг препятствие, что тогда?»«Если дружите с мозгами, так не делайте».«Самые тяжёлые у мужчины - первые 40 лет детства».«А мог бы лежать сейчас овощем или в гробу. Совсем не жалеет своих родственников».«Зачем это показывать, сколько обезбашенных повторит и покалечатся!!!!»«А потом помогите деньгами на лечение», - пишут пользователи соцсетей.Отметим, несмотря на негативные отзывы, размещенное в паблике «Весь Улан-Удэ» видео за час набрало более 15 тысяч просмотров.Фото: скриншот видео