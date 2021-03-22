В Бурятии летом появятся временные понтонные причалы на Байкале

Курортные местечки Максимиха, Энхалук, Сухая, Горячинск станут комфортными для захода маломерных судов
Проект временных понтонных причалов в населенных пунктах Максимиха, Энхалук, Сухая, Горячинск Республики Бурятия запустят летом 2021 года. Об этом сообщила ТАСС министр по туризму республики Мария Бадмацыренова.
«Работаем сейчас над созданием понтонных причалов в местах туристского показа. Это Максимиха, Энхалук, Сухая, Горячинск, чтобы летом, когда летние перевозки на маломерных судах могли безопасно подходить к берегу, можно было построить временные понтонные причалы. (...) Мы в этот летний сезон хотим запустить проект временных понтонных причалов», - сказала она.
Бадмацыренова отметила, что регион работает над созданием причальной и водной инфраструктуры. «Байкал - это огромная мощь воды, огромное море, для нас это вообще энергетическая батарейка, я бы сказала, где причальные сооружения должны быть очень крепкие. Пока это все достаточно дорого, и к этому нужно идти длительно, со всеми согласованиями», - добавила она.
В республике, по словам министра, уже функционирует порт «Турка» третьей категории, который принимает практически все суда, ходящие по озеру Байкал. Помимо этого, в регионе запущено судно по приему подсланевых вод, которое собирает создающиеся отходы.
Она также сообщила, что в августе этого года в регион заходит федеральная туристская компания «Водоход» со своим судном на воздушной подушке. Бурятия начала сотрудничество с этой компанией в 2020 году по подготовке туристских программ для круизной программы по Байкалу.
Фото: «Номер один»
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