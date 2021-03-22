В Бурятии на полигоне Бурдуны мотострелки будут «воевать» наделю

Здесь стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения



В Бурятии на полигоне Бурдуны стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, сообщила пресс-служба ВВО.



В учении принимают участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. В том числе: танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».



В течение недели тактические группы будут противостоять друг другу, отрабатывая различные методики и способы учебно-боевых действий. Впервые на учениях такого масштаба будет отработано около 10 новых тактических приемов и маневров в различных условиях современного боя.



Учение началось с разведки маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций постановки радиопомех. В последующем мотострелковые подразделения осуществят обманный маневр с целью втягивания противника в «огневой мешок». Затем войска при огневой поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации отработают ведение контратаки.



Особенностями учений станут нестандартные методы борьбы с мобильными высокоскоростными целями «боевиков», ведение учебно-боевых действий подразделений в населенном пункте в ночное время суток, борьба с БЛА условного противника.



Фото: function.mil.ru

