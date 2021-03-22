В Иркутской области осудили группу «прирожденных» убийц

Двое подростков и девушка совершили ряд преступлений, в том числе убийство двух пенсионеров



В Иркутске вынесен приговор 16-летнему жителю Братского района, 17-летнему жителю Тулунского района и 20-летней Надежде Сморкаловой, жительнице Тулунского района, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



В зависимости от роли каждого они признаны виновными в: «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем», «разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». А также в кражах: по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; совершенной с незаконным проникновением в жилище», «умышленном причиненим легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».



Следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденные совершили ряд преступлений на территории Тулунского района: кражу телефона; квадроцикла. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они до смерти избили 71-летнего мужчину. И еще – злоумышленники проникли на территорию частного дома, где совершили разбойное нападение на хозяина, завладев его имуществом. Мужчине были причинены телесные повреждения бензопилой, его душили проводом, наносили удары по голове тяжелыми предметами. В результате от полученных травм 61-летний пенсионер скончался на месте преступления.

Преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками полиции в конце 2019 года. По ходатайству следствия двоим из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Иркутским областным судом в отношении фигурантов уголовного дела вынесен приговор. С учетом мнения государственного обвинения несовершеннолетним юношам назначено наказание в виде лишения свободы одному на срок 10 лет, второму – 7 лет. Надежду Сморкалову суд приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



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