В Улан-Удэ накажут «рекламных» нарушителей

За самовольное размещение информационных конструкций будут штрафовать





В Улан-Удэ начались рейды по выявлению неправильно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на прошлой неделе соблюдение правил благоустройства проверили на улице Смолина в районе остановки «Виадук». Там выявлено самовольное размещение информационных конструкций, нарушение требований к их типам, габаритным размерам и количеству.

- В настоящий момент составлено пять требований о явке для составления протокола об административном нарушении. Штрафы для физических ли составляют от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 10 до 30 тысяч рублей. Также с предпринимателями будут проведены мероприятия разъяснительного характера, - сообщил начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.Он также добавил, что подобные рейды проводятся на постоянной основе в местах, где сосредоточены субъекты предпринимательской деятельности – это центр города, улица Терешковой, Элеватор и другие.Как напомнили в мэрии, с сентября 2018 года в Улан-Удэ запрещено размещение информационных конструкций без согласования эскизного проекта с Комитетом по архитектуре и градостроительству.Фото: «Номер один»