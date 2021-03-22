В Бурятии с 25 апреля запустят авиарейс Улан-Удэ-Томск-Екатеринбург

Стоимость перелета рублей из Улан-Удэ до Томска составит от 8 538 рублей



Впервые за долгое время жители Бурятии смогут без пересадок добраться до Томска, где традиционно учатся много студентов из республики. Благодаря переговорам, которые провели в правительстве Бурятии, с участием Минтранса республики российская авиакомпания Red Wings Airlines заходит в регион.



Так, с 25 апреля по 24 октября 2021 года жители и гости столицы могут купить билеты по тарифу от 8 538 рублей из Улан-Удэ до Томска. Билеты уже появились в продаже. Авиаперелеты будут осуществляться по воскресеньям, сообщили в пресс-службе минтранса республики.



Всю подробную информацию можно уточнить по справочному телефону аэропорта «Байкал».



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

