В Бурятии житель Закаменска утонул в колодце

Распивая всю ночь спиртное, утром он решил напиться воды и поскользнулся





В Бурятии в городе Закаменск 20 марта около полудня на дне колодца, расположенного на одной из улиц, обнаружено тело 41-летнего мужчины. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, покойный проживал в Закаменске. В ночь на 20 марта он распивал спиртное в гостях у родственников, а утром направился к себе домой. По пути на одной из улиц мужчина увидел общественный колодец и решил напиться из него. Однако возле сооружения он не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал в шахту колодца и погиб в воде. Через некоторое время по заявлению родственников об исчезновении мужчины сотрудники полиции, обследуя местность, увидели куртку пропавшего в колодце, затем обнаружили и извлекли его тело.



По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение.



Фото: buryatia.sledcom.ru



