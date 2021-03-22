В Бурятии ищут сельчанина, который с декабря 2020 года не выходит на связь с родней

Есть сведения о том, что он жил в Улан-Удэ у знакомого и бродяжничал



Полицейские Бурятии разыскивают 58-летнего уроженца села Тэгда Хоринского района Андрея Васильева, который с декабря 2020 года перестал выходить на связь с родственниками, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



По имеющейся информации, около года он проживал у знакомого в Улан-Удэ, занимался бродяжничеством. В январе текущего года находился на излечении в Республиканской больнице им. Семашко, откуда выписался 18 января. Заявление от его близких поступило в полицию 3 марта.



Приметы: европейской внешности, на вид 58 лет, худощавого телосложения, рост 167 см, волосы русые, глаза серые.



Особые приметы: имеется залысина, хромает на правую ногу, отсутствуют пальцы на стопе левой ноги.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



