Отцы провели детей по льду Байкала

В Бурятии состоялся традиционный зимний поход, организованный «Движением отцов»

19-20 марта Совет отцов школы № 37 организовал очередной поход с детьми по льду Байкала в Чивыркуйском заливе. От поселка Монахово до Змеинной бухты ребята прошагали пешком вместе со своими родителями. По пути они посетили красивые места Байкала, в том числе скалы с пещерами, набрались впечатлений и испытали незабываемые эмоции.- Младшие дети принимают такие походы на «ура», просто потому что они проводят это время с родителями и им очень интересен сам процесс, - рассказал Сергей Ляхов, руководитель «Движения отцов». - Для них это все равно, что стать главным героем в приключенческом фильме. Они без умолку говорили с родителями и друзьями, задавали бесчисленное количество вопросов. Всех младших участников перехода мы подкидывали и ловили, как победителей.Для старших детей, которые хорошо знают географию, окружающий мир и биологию - это проект, который вживую, наглядно показал изученный материал. Они понимают, что на льду Байкала под ними тысячи кубометров воды, понимают, что пройти 20 км по льду не очень легко, ведь намного легче остаться дома на диване с телевизором или интернетом...Здесь ребята испытали себя на выносливость, проявили свою решительность, творческий подход и терпение в моменты, когда казалось, что зря приехал сюда... Погода не подвела и был красивый солнечный день. Никто из участников похода не разочаровался. Красота зимней природы придавала сил, вдохновения жить, радоваться и замечать позитивное вокруг себя.- Мы благодарны всем родителям, которые подают пример, участвуя в подобных мероприятиях. Они находят время не только для своих детей, но и помогают ребятам, у которых нет полной семьи, почувствовать поддержку, заботу и значимость. Это правильное вложение своих сил, времени и возможностей. Это особенные моменты для укрепления семейных отношений и дружбы, сближающие поколения в движении к одной цели. Мы верим, что дети вырастут и не будут настолько заняты, чтобы не найти время для походов со своими детьми, - делится Сергей Ляхов.В завершении трудного и, одновременно, интересного похода все участники похода угостились вкусным обедом, приготовленным на костре.Фото Сергея Ляхова