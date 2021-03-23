В Улан-Удэ заведующую детсадом наказали за «слив» документа в родительский чат

Женщину привлекли по статье о разглашении персональных данных





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с жалобой на разглашение ее персональных данных.

«Установлено, что вопреки закону «О персональных данных» по указанию заведующей одного из дошкольных образовательных учреждений Улан-Удэ в группе месcенджера, созданной для родителей воспитанников детского сада, размещен документ с персональными данными заявительницы», - сообщили в надзорном ведомстве.За разглашение персональных данных прокурор возбудил в отношении заведующей административное дело. По решению мирового суда женщина оштрафована на 4 тысячи рублей.Фото: «Номер один»