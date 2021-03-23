Гуррагчаа вручен высший государственный орден «Чингис хаан»

За его заслуги перед Отечеством и продвижение образа и достоинства монголов во всем мире



В Монголии, отмечающей 40-летие полета монгольского гражданина в космос, согласно указу президента страны Халтмаагийна Баттулга летчик-космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа награжден высшим государственным орденом «Чингис хаан». Вручение ордена состоялось в церемониальном зале Госрезиденции, сообщает МОНЦАМЭ.



«Монголия стала десятой страной в мире, отправившей своего гражданина в космос, и монгольский летчик-космонавт стал вторым человеком в Азии, совершивший полет в космос. Это знаменательное событие также ознаменовало начало развития космической науки в стране. Поэтому Герой МНР и Советского Союза Ж.Гуррагчаа является гордостью не только всех монголов, но и всего мира», - с такими приветственными словами глава государства Х.Баттулга вручил Ж.Гуррагчаа орден «Чингис хаан» за его заслуги перед Отечеством, продвижения образа и достоинства монголов во всем мире и формирования патриотических чувств и национальной гордости в обществе.



Ж.Гуррагчаа поблагодарил монгольский народ за оказанную ему честь и сказал: «В совершение космического полета в космос вложены труд и усилия многих людей. Поэтому я считаю, эту высокую награду не только оценкой моего личного участия в полете, который является кульминацией работ многих организаций, ученых и исследователей, но и оценкой всех участников-космонавтов».



Ранее, 15 марта, монгольский космонавт, президент Общества монголо-российской дружбы Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа указом президента России Владимира Путина награжден орденом Александра Невского за большие заслуги в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией и укреплении дружбы народов двух стран.



Ж.Гуррагчаа является летчиком-космонавтом Монголии, Героем МНР (1981), Героем Советского Союза (1981), генерал-майором (1984). Он единственный гражданин Монголии и десятый космонавт в мире, совершивший полет в космос.



В 1978 году Ж.Гуррагчаа был избран одним из двух кандидатов от МНР для космического полета по программе сотрудничества социалистических стран «Интеркосмос», и в марте того же года начал подготовку к полету в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Прошел полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа «Союз» и орбитальной станции «Салют-6». Космический полет Ж.Гуррагчаа совершил с 22 по 30 марта 1981 года в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз-39» (командир экипажа В.А.Джанибеков) и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-6» - космическом корабле «Союз Т-4», где работал экипаж основной экспедиции в составе командира В.В.Ковалёнка (Россия) и бортинженера В.П.Савиных (Россия). Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 20 часов 42 минуты 3 секунды.



Фото: montsame.mn