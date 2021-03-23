В Бурятии прокурор заставил чиновников ремонтировать теплотрассу

Из-за аварии на теплосетях часть Закаменска осталась без тепла и горячей воды





Прокуратура Бурятии рассказала о принятых мерах по факту аварии, случившейся в системе теплоснабжения Закаменска в ноябре 2020 года.

«Ресурсоснабжающей организацией и администрацией города в 2020 году ненадлежащим образом проведена подготовка к отопительному сезону, некачественно осуществлен контроль состояния теплотрассы. В результате на участке теплосети произошла авария, повлекшая временное отключение теплоснабжения и горячей воды в многоквартирных жилых домах Закаменска», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе города представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено в дисциплинарной ответственности. За нарушение правил эксплуатации теплосетей и.о. гендиректора ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.Также прокуратура обратилась в суд с иском к ресурсоснабжающей организации и администрации города о проведении ремонта участка теплосети к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Суд требования надзорщиков удовлетворил, решение вступило в законную силу.Фото: «Номер один»