Коми и Бурятия побратаются селами старообрядцев

Это позволит развивать связанные с историей старообрядчества туристические маршруты
Поселок Усть-Цильма Коми и Тарбагатайский район Бурятии планируют заключить соглашение о побратимстве, которое позволит развивать связанные с историей старообрядчества туристические маршруты. Об этом сообщила ТАСС министр по туризму Бурятии Мария Бадмацыренова.
«У нас есть планы по развитию побратимских связей между староверческими селами. Это поселок Усть-Цильма (Республика Коми) и наш Тарбагатайский район Бурятии. Сейчас планируем подписать соглашение о побратимстве», - рассказала Бадмацыренова.
Она также отметила, что на базе всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино уже проводится международный культурный маршрут «Святыни неразделенного христианства», который рассказывает об историко-культурном наследии старообрядчества.
Глава министерства туризма региона добавила, что в рамках всероссийской конференции по сельскому туризму, которая пройдет в октябре 2021 года, будет запущен проект «Тропами староверов».
Старообрядцы - конфессиональная группа русского народа, которая во второй половине XVII века отказалась от богослужебно-обрядовых нововведений в православии, вводившихся патриархом Никоном. В Бурятии насчитывается до 200 тысяч потомков ссыльных старообрядцев, они проживают в нескольких районах республики: в Бичурском (70% населения), Тарбагатайском (80%), Заиграевском (50%) и Мухоршибирском (60%) районах. ЮНЕСКО признало районы их компактного проживания регионом, сберегающим «шедевры устного и нематериального мирового наследия».
Фото: egov-buryatia.ru/minkult
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