В Бурятии с COVID-19 сохраняется вялотекущая статистика

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 613



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 613. Это на 63 случая больше, чем было в понедельник, 54% (18 872) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 764 человека, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 63 новых случаев коронавируса: 50 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1709 человек.



В стационарах получают лечение 589 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 434. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходит 561 пациент с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 33 699 (+60) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 847 коек, занято – 589, свободно – 258 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1072 человек, с нарастающим итогом – 888 757 человек.



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