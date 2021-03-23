У жительницы Улан-Удэ выпали волосы после визита к парикмахеру

Мастер возвращать деньги за некачественные услуги отказалась





В Улан-Удэ суды рассмотрели спор между жительницей города и парикмахером, работающим в одном из салонов.

Как следует из материалов дела, женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителя. Она сообщила, что обратилась в салон-парикмахерскую к мастеру, заказав обесцвечивание корней волос, лечение волос техникой «шелковая нанопластика» и их тонирование в «блонд пепельный». После первого обесцвечивания и тонирования требуемый цвет не получился. Парикмахер переделала работу, женщина рассчиталась за услугу, заплатив 8 тысяч рублей, и ушла.Однако через 2 дня волосы женщины изменили цвет, у нее усилилось выпадение волос и обнаружился небольшой ожог головы. Горожанка обратилась к мастеру и потребовала вернуть ей деньги и заплатить компенсацию морального вреда за испорченные волосы. Парикмахер отказалась, сославшись, что клиент неправильно ухаживал за волосами после посещения салона.Рассмотрев дело, Октябрьский районный суд Улан-Удэ встал на сторону потребителя. Однако парикмахер с этим решением не согласилась и обжаловала его.В жалобе мастер пояснила, что результаты ее работы должны сохраняться в течение месяца. Однако ей не удалось доказать, что волосы клиентки «испортились» по вине самой женщины.«После обращения потребителя с претензией об оказании некачественной услуги ответчик не провела экспертизу, не обращалась к специалистам, не заявляла такие ходатайства и в ходе рассмотрения дела судом. Кроме того, ответчик не оспаривала, что в ходе оказания услуги ей пришлось дважды производить окрашивание волос клиента, поскольку сначала требуемый результат не был достигнут», - сообщили в Верховном суде Бурятии.В итоге судебная коллегия согласилась с выводами районного суда о некачественно оказанной услуге и отказала в удовлетворении жалобы парикмахера.Фото: pixabay.com