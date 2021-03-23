Здравствуй, дым!

В лесах Бурятии начались профилактические выжигания
Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Выжигания проводятся в Кяхтинском, Селенгинском и Джидинском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего до введения особого противопожарного режима запланировано проведение профилактических выжиганий в 12 районах Бурятии – они будут проводиться в зависимости от погодных условий.
Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.
В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на официальном сайте РАЛХ.
Фото: РАЛХ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?