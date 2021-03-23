Житель Улан-Удэ пригрозил разоблачить местных коррупционеров

Служащий одного из надзорных ведомств рассказал об изнанке своей работы



Накануне в местном интернет-сообществе «Аноним 03» неизвестный высказался о коррупции в нашем регионе. Анонимный автор представился как служащий одного из надзорных ведомств и предупредил, что в ближайшее время собирается обратиться в Следственный комитет России.



- Работаю в надзорной организации, меняются начальники, меняются руководители, но неизменным остаются поборы с людей, которые обращаются за услугой. Услуги все бесплатны, заплатили пошлину, получите услугу, но нет, всегда есть сволочи, которые греют свои ручонки. Работаю 7 лет и насмотрелся на все это! Скоро напишу в следственный, но в Москву. Мои одногруппники также работают в различных организациях и знаете, все наше руководство, а именно, кто руки греет, все они между собой общаются. Вот такие новости. Сидят и обсуждают: «Вот с этого нужно побольше содрать бабла, не обеднеет, вон у него такая машина». А с простым народом так вообще не церемонятся! Бояться только тех, у кого связи, так они и заходят, чуть ли ни дверь выпинывая. Сволочи они, ничего святого нет в них. Если найдёт отклик этот пост, то одновременно с подачей заявления на этих коррупционеров, напишу сюда пост об этих вымогателях вместе с аудиозаписями. Работайте честно, товарищи, мы итак плохо живем, а из-за таких еще глубже в ж... залазим, - написали мужчина в социальных сетях.



Пост вызвал бурную дискуссию в сообществе. Многие жители горячо поддерживают решение улан-удэнца и ожидают продолжения истории. Однако, далеко не все разделяют оптимизм горожанина.



- Молодой человек, вы просто большой молодец! И, конечно же, Человек с большой буквы. Вот если бы таких как вы было в вашей структуре на десяток другой побольше, была бы надежда на то, что ещё не все потеряно. И даже на светлое будущее в наше смутное время.... Спасибо вам большое, просто за то, что вы есть! Берегите себя, - написала улан-удэнка. К слову, ее комментарий собрал 120 лайков.



- Смело, очень смело, респект вам, если начнёте борьбу, - пишут там же.



- Написать то конечно можно, но результат будет нулевой. Рука руку моет, и у нас, и в Москве. А так хочется верить, что после вашего обращения в СК что-то изменится, - считает другая горожанка.



- Всё правильно, автор молодец, но уберут этих начальников, придут другие, голодные до денег. В рашке это будет всегда, – считает еще один комментатор.



Фото: «Номер один»

