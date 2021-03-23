В Улан-Удэ обустроят проезжую часть под железнодорожными путями в микрорайоне Мостовой

Проезд превратится в дорогу общего пользования





В Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой проезд под железнодорожными путями, где течет ручей Половинный, планируют cделать дорогой общего пользования. Сейчас проезд официально является водопропускным каналом, этой зимой на нем образовывалась наледь.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил проработать вопрос и подготовить все необходимые документы - программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, проект планировки территории и другое.- Нужно рассмотреть возможность официального обустройства проезжей части, если это соответствует всем нормам. Необходимо сделать дорогу до прокола и после, и сам водоотвод превратить в проезжую зону. В летний период водители активно пользуются им, значит нужно проработать вариант не только временного проезда, - отметил мэр.Работа по разработке «дорожной карты» по официальному оформлению проезда под железнодорожными путями уже начаты, сообщили в администрации Железнодорожного района.- С представителями РЖД и управлением по ЧС состоялся очередной выезд. Проведены работы по бурению скважин, посмотрели – под мостовым переходом сухо. В зоне отвода РЖД прорезает и углубляет толщину льда – на сегодняшний день она составляет 130 см, половину снимем и обеспечим проезд под железнодорожными путями для пожарных и иных специализированных машин, - сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.Фото: мэрия Улан-Удэ