Инфляция в Бурятии росла на яйцах

В республике в феврале годовая инфляция ускорилась до 5,9%



В феврале годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 5,9% после 5,7% в январе, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,1%) и в целом по России (5,7%), сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ.



Основное проинфляционное влияние по-прежнему оказывали федеральные факторы, такие как сохраняющееся давление со стороны издержек, эпидемиологические проблемы на птицефабриках и низкое качество урожая овощей открытого грунта.



Вместе с тем, в феврале заметно расширились география и объем поставок в Бурятию свежих овощей. Благодаря этому чеснок стоил дешевле, чем год назад, а темпы роста цен на огурцы и помидоры замедлились.



«В этом году крупные региональные торговые сети существенно разнообразили список своих поставщиков. Наряду с привычными для нас помидорами и огурцами из Томска и Новосибирска на полках супермаркетов появилась продукция липецких, ставропольских, казахстанских производителей. К тому же магазины после долгого перерыва вновь начали продавать китайские овощи. Как следствие, цены на свежие томаты, огурцы стали расти медленней. А чеснок и вовсе подешевел», — рассказала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



В то же время ускорились темпы роста цен на яйца. Поставки этого продукта питания из регионов Сибирского федерального округа уменьшились из-за локальных вспышек птичьего гриппа на отдельных птицефабриках. Дополнительно на цены влияли затраты производителей. Они увеличились из-за роста стоимости импортных комбикормов и ветеринарных препаратов.

В целом продовольственная инфляция в Бурятии в феврале составила в годовом выражении 8%. Месяцем ранее она была 7,5%.



Продовольственные товары



В феврале годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 8,0% после 7,5% в январе. Заметное подорожание яиц вызвано сокращением объемов их поставок из регионов Сибирского федерального округа. Это, в свою очередь, произошло из-за вспышки птичьего гриппа на отдельных птицефабриках. Дополнительное влияние оказал рост издержек птицефабрик на приобретение импортных комбикормов и ветеринарных препаратов.



Продолжилось ускорение роста цен на картофель. Сказалось уменьшение запасов местного картофеля из-за его частичной порчи при хранении, так как дождливая погода в период массового сбора овощей открытого грунта негативно отразилась на качестве урожая. Как следствие, возросла доля продаж более дорогой, в том числе из-за транспортных расходов, продукции производителей из других регионов.

При этом замедлился рост цен на помидоры и огурцы, подешевел в годовом выражении чеснок. Это стало возможным благодаря расширению географии предложения, восстановлению импортных поставок данных овощей.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 5,8% в январе до 5,9% в феврале. Произошедшее ранее ослабление рубля продолжало оказывать влияние на ценовую динамику товаров с высокой долей импорта — замедлилось снижение цен на телевизоры, ускорились темпы роста цен на компьютеры и подорожали смартфоны в годовом выражении. По информации торговых компаний, дополнительным фактором роста цен стало увеличение спроса на смартфоны, недорогие телевизоры и компьютеры среднего и нижнего ценового диапазона, а также сокращение ассортимента у поставщиков комплектующих компьютерной техники.



Услуги



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги не изменился и составил 2,1% в феврале. Рост спроса на перелеты на фоне смягчения введенных из-за коронавируса ограничений, а также проведение в Улан-Удэ крупного спортивного мероприятия способствовали замедлению снижения цен на авиабилеты. Одна из крупных страховых компаний подготовила ряд специальных предложений по добровольному автомобильному страхованию для ограниченного списка дилеров. В результате снизилась годовая стоимость полиса КАСКО в феврале.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и в России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в феврале 2021 года увеличилась до 5,1% после 5,0% в январе и оставалась ниже, чем в целом по России. Ускорение роста цен обусловлено временными региональными проинфляционными факторами: уменьшением предложения на рынке топлива и индексацией тарифов на авиаперелеты из регионов Дальнего Востока в Москву. При этом сохранилось влияние региональных дезинфляционных факторов: увеличения российских поставок овощей и расширения собственного производства овощей и других продуктов питания.



В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.



Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.



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