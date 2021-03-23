В Улан-Удэ представили дизайн-проект сквера «Зодчий»

Особое внимание предлагается уделить его озеленению
С 26 апреля по 30 мая жители Улан-Удэ на единой общероссийской платформе для голосования смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Одна из них – сквер «Зодчий» на проспекте Строителей.⠀
О дизайн-проекте сквера «Зодчий» рассказал архитектор, житель этого микрорайона Александр Батуев. Сейчас сквер занимает около 20 тысяч кв.м. Это почти половина проспекта, однако на имеющихся площадях не хватает удобных скамеек, урн, дорожек для прогулок с колясками и прочих элементов для комфортного отдыха горожан.
- Была проведена ревизия, и на фоне современного состояния сквера и имеющихся недостатков был предложен дизайн-проект. В частности, ремонт и благоустройство пешеходных дорожек, замена тротуарной плитки. Нынешние дорожки разной ширины: от метра до 1,5 или еще больше, то есть их необходимо привести к общему знаменателю, - отметил он.
Устарели фонтан, клумбы, скамейки, необходима замена деревьев и кустарников.
- Эти скамейки не имеют спинок, поэтому их нужно заменить. Также необходим ремонт существующего фонтана и обязательное устройство системы полива. Естественно, необходимы посев газона, устройство светодиодных фонарей. И для того, чтобы защитить сквер от вандалов, предлагаем устройство камер видеонаблюдения, - рассказал Александр Батуев.
Озеленению сквера архитектор предлагает уделить особое внимание.
- У каждого растения, у каждой культуры своя вегетативная система и много других особенностей. Поэтому хотелось бы, чтобы специалисты Горлесхоза или сельскохозяйственной академии приняли активное участие в этом деле. Растения цветут в разное время, и было бы здорово, если бы их цветение передавалось как эстафетная палочка, чтобы наш сквер благоухал долгое время. Представляете, как это было бы хорошо. Шиповник, смородина, морошка – все эти кусты очень хорошо формуются и из них может получиться хорошая изгородь, - поделился архитектор.
Открытие сквера «Зодчий» состоялось осенью 2007 года на пересечении пр. Строителей и ул. Мокрова. Главным украшением сквера стала скульптурная композиция «Зодчий». Монумент, открывающий проспект Строителей и символизирующий изменения в архитектуре Улан-Удэ, посвящается всем строителям Бурятии. По идее автора Александра Миронова «Зодчий» – мужчина, несущий на себе многочисленные строения. Здания находятся на руках, на плечах и даже на спине героя.
Выбрать общественные территории для благоустройства можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/. Чтобы принять участие в голосовании, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».⠀
Фото: мэрия Улан-Удэ
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