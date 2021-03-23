В Улан-Удэ представили дизайн-проект сквера «Зодчий»

Особое внимание предлагается уделить его озеленению





С 26 апреля по 30 мая жители Улан-Удэ на единой общероссийской платформе для голосования смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Одна из них – сквер «Зодчий» на проспекте Строителей.⠀