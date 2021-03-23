В Бурятии продают туры по России с «кэшбэком»

Третье окно продаж проходит с 18 марта по 15 июня 2021 года



В Бурятии началась распродажа туров по программе «кэшбэк». Это госпрограмма по стимулированию внутреннего туризма, благодаря которой можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория (только на территории России), сообщили в минтуризма республики. Третье окно продаж проходит с 18 марта по 15 июня 2021 года. Поездки в рамках третьего этапа программы будут возможны с момента старта программы и до 30 июня 2021 года.



Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа программы в 2021 году 2 миллиарда рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «новый этап программы начнется уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене». Условия программы остались прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов от стоимости выбранной туристической услуги, в максимуме - 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена карточкой «Мир». Поехать можно в любой регион страны.



В третьем этапе программы туристического кэшбэка от Бурятии зарегистрировалось 20 отелей и два туроператоров. С полным списком можно ознакомиться в разделе министерства туризма Бурятии на сайте:

http://egov-buryatia.ru/minturizm/press_center/news/detail.php?ID=101955



Координатор программы - Федеральное агентство по туризму РФ. Участники программы - отели, санатории, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России. Напомним, в 2020 году состоялись два «окна» продаж в рамках реализации государственной программы по стимулированию внутреннего туризма «кэшбэк» и готовящегося к принятию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Напомним, первое окно продаж стартовало с 21 августа 2020 года, распродажа длилась одну неделю. В рамках первого из них туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. В первом этапе кэшбэка с 21 по 28 августа участвовало шесть туроператоров и 11 средств размещения из Бурятии. По первому этапу программы «кэшбэк» всего на курорты Аршан и Горячинск купили путевки более 70 человек, на общую сумму около 3 миллиона рублей. Средняя продолжительность путевок составила 10-12 дней, средний чек 45 000 рублей. Основная география туристов, купивших туры на курорты: Бурятия и Иркутская область, также были гости из Читы и Якутии.



Второе окно продаж прошло с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Второй этап начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. По данным Ростуризма, всего за это время (за два этапа программы) граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 миллиарда рублей. На втором этапе кэшбэка (период с 15 октября по 05 декабря) от Бурятии участвовало 16 отелей, два санатория и семь туроператоров.



«Наша турфирма Байкал-Интур принимала участие во втором этапе кэшбэка. Приезжали туристы, которые отдохнули на курорте и в отеле на берегу Байкала по турам «выходного дня». Поэтому мы были уже готовы к участию в третьем этапе. Сейчас поступили запросы на туры в Москву, Калининград, на отдых в Крыму. На нашем сайте



Официальный сайт государственной программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф.



Фото: pixabay.com В Бурятии началась распродажа туров по программе «кэшбэк». Это госпрограмма по стимулированию внутреннего туризма, благодаря которой можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория (только на территории России), сообщили в минтуризма республики. Третье окно продаж проходит с 18 марта по 15 июня 2021 года. Поездки в рамках третьего этапа программы будут возможны с момента старта программы и до 30 июня 2021 года.Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа программы в 2021 году 2 миллиарда рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «новый этап программы начнется уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене». Условия программы остались прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов от стоимости выбранной туристической услуги, в максимуме - 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена карточкой «Мир». Поехать можно в любой регион страны.В третьем этапе программы туристического кэшбэка от Бурятии зарегистрировалось 20 отелей и два туроператоров. С полным списком можно ознакомиться в разделе министерства туризма Бурятии на сайте:Координатор программы - Федеральное агентство по туризму РФ. Участники программы - отели, санатории, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России. Напомним, в 2020 году состоялись два «окна» продаж в рамках реализации государственной программы по стимулированию внутреннего туризма «кэшбэк» и готовящегося к принятию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Напомним, первое окно продаж стартовало с 21 августа 2020 года, распродажа длилась одну неделю. В рамках первого из них туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. В первом этапе кэшбэка с 21 по 28 августа участвовало шесть туроператоров и 11 средств размещения из Бурятии. По первому этапу программы «кэшбэк» всего на курорты Аршан и Горячинск купили путевки более 70 человек, на общую сумму около 3 миллиона рублей. Средняя продолжительность путевок составила 10-12 дней, средний чек 45 000 рублей. Основная география туристов, купивших туры на курорты: Бурятия и Иркутская область, также были гости из Читы и Якутии.Второе окно продаж прошло с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Второй этап начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. По данным Ростуризма, всего за это время (за два этапа программы) граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 миллиарда рублей. На втором этапе кэшбэка (период с 15 октября по 05 декабря) от Бурятии участвовало 16 отелей, два санатория и семь туроператоров.«Наша турфирма Байкал-Интур принимала участие во втором этапе кэшбэка. Приезжали туристы, которые отдохнули на курорте и в отеле на берегу Байкала по турам «выходного дня». Поэтому мы были уже готовы к участию в третьем этапе. Сейчас поступили запросы на туры в Москву, Калининград, на отдых в Крыму. На нашем сайте www.welovebaikal.ru можно найти туры, отели, санатории, которые можно забронировать. По вопросам продолжительности туров, условиях проживания можно связаться с нашими сотрудниками», - рассказывает туроператор «Байкал-интур» Дарима Ильина.Официальный сайт государственной программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф.Фото: pixabay.com