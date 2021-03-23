В Улан-Удэ найден пропавший сельчанин

Андрей Васильев найден полицейскими в одном из медучреждений
В Улан-Удэ в одном из медучреждений найден разыскиваемый 58-летний уроженец села Тэгда Хоринского района Андрей Васильев. Информация о его нахождении передана родственникам, которые обратились в полицию с заявлением о пропаже мужчины 3 марта, сообщили в МВД по Бурятии.
Напомним, Андрей Васильев с декабря 2020 года перестал выходить на связь с близкими. По имеющейся информации, около года он проживал у знакомого в Улан-Удэ, занимался бродяжничеством. В январе текущего года находился на излечении в Республиканской больнице им. Семашко.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?