От участников «Байкальской рыбалки» в Бурятии потребуют справки

Зрителям и гостям фестиваля достаточно будет надеть маски





Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской поручил администрации Прибайкальского района провести мониторинг готовности гостиниц и турбаз на Байкале к приему гостей и участников фестиваля «Байкальская рыбалка». Он потребовал обеспечить выполнение противоэпидемических мероприятий в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, участников рыбалки допускают к соревнованиям только при наличии справок о перенесенном COVID-19, наличии результатов лабораторного теста об отсутствии коронавируса или завершенной вакцинации. Однако от зрителей и гостей фестиваля таких справок не требуется, поэтому их безопасность будут обеспечивать мобильные группы. Они будут контролировать соблюдение масочного режима, возможность приобретения масок будет обеспечена.Фото: пресс-служба правительства Бурятии