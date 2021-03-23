Четырехдневная рабочая неделя вызывает скепсис из-за денег

Россияне старше 45 лет (36%) задают вопрос: «На что жить будем?»
За всеобщее введение четырехдневной рабочей недели в 1,5 раза меньше россиян, чем за то, чтобы решение принимал работодатель, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob, опросивший 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.
Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжает обсуждаться в Госдуме, однако ключевой вопрос, что будет с зарплатами, пока остается без ответа. Судя по комментариям респондентов, именно из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку большинство считает необходимым оставить на волю работодателя (47%). Трое из десяти россиян, напротив, за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний, работающих по графику 5/2.
Недавно предлагалось сократить рабочую неделю только для женщин, однако в отношении того, кто должен принимать решение о снижении количества рабочих дней, государство или работодатель, ответы женщин мало отличаются от ответов мужчин. Больше всего же сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, среди молодежи до 24 лет (54%).
Вопрос же о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения четырехдневной рабочей недели показал: 24% россиян за нее и новые праздники, 26% россиян против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Больше всего противников обеих инициатив - среди россиян старше 45 лет (36%): «На что жить будем?».
В феврале на вопрос том, на что россияне планируют тратить третий выходной, если четырехдневка будет введена, почти каждый пятый (18%) говорил, что будет искать подработку.
Фото: pixabay.com
Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжает обсуждаться в Госдуме, однако ключевой вопрос, что будет с зарплатами, пока остается без ответа. Судя по комментариям респондентов, именно из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку большинство считает необходимым оставить на волю работодателя (47%). Трое из десяти россиян, напротив, за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний, работающих по графику 5/2.
Недавно предлагалось сократить рабочую неделю только для женщин, однако в отношении того, кто должен принимать решение о снижении количества рабочих дней, государство или работодатель, ответы женщин мало отличаются от ответов мужчин. Больше всего же сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, среди молодежи до 24 лет (54%).
Вопрос же о дополнительных праздничных нерабочих днях на фоне обсуждения четырехдневной рабочей недели показал: 24% россиян за нее и новые праздники, 26% россиян против и того, и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Больше всего противников обеих инициатив - среди россиян старше 45 лет (36%): «На что жить будем?».
В феврале на вопрос том, на что россияне планируют тратить третий выходной, если четырехдневка будет введена, почти каждый пятый (18%) говорил, что будет искать подработку.
Фото: pixabay.com
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