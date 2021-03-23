В Бурятии родные пропавших пилотов авиакомпании «Феникс» возобновят их поиски

Год назад самолет Ан-2 с шестью авиаторами на борту вылетел из поселка Кырен и пропал в Восточных Саянах



Семьи пропавших в Восточных Саянах 19 июля прошлого года пилотов Ан-2 и сотрудников авиакомпании «Феникс» собираются в ближайшее время продолжить поиски родных. Об этом «Номеру один» сообщила Зинаида Мациевская - супруга командира Ан-2 Виталия Мациевского.

Напомним, самолет с шестью авиаторами на борту вылетел из посёлка Кырен республики Бурятия с целью ознакомительного полёта перед началом работ по опрыскиванию тайги от сибирского шелкопряда и не вернулся. Место нахождения людей и самолёта до сих пор неизвестно, поиски прекратили ещё в прошлом году.



«Мы с родственниками пропавших пилотов просим помощи в сборе денег чтобы продолжить поиски», - рассказала Зинаида.



Для оплаты услуг беспилотного летательного аппарата и снаряжения группы для поисков, в составе которой пойдет Илья, старший сын Виталия Мациевского, нужно собрать около 300 тысяч рублей.



«Собрать необходимую сумму нужно до конца апреля. В начале мая уже будет работать беспилотник в зоне, где биллингом был зафиксирован работающий мобильный одного из пилотов, а в июне поиск переместится в горы, где туристы сняли видео предположительно с нашим самолётом», - рассказали близкие.



В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший.



«В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», - пояснила Зинаида.



Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен обрабатывать тайгу лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся. Поиски пропавшего Ан-2 проводились на территории



«Поиски были приостановлены, потому что выпал снег в горах, проводить их было невозможно. Мы понимаем родственников. Будем искать до тех пор, пока не найдем — по-другому никак. Уголовное дело находится в производстве, оно не будет закрыто до тех пор, пока мы не найдем экипаж и не установим причину происшествия», - сказал в интервью Irk. ru руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Матвеев.



Переводить пожертвование можно по номеру телефона, карта привязана.

Мациевская Зинаида Ивановна тел. 9189610698,

номер карты сбербанка 5469 4009 8958 1876

Или сыну, Мациевский Илья Витальевич, тел. 89284182983

Карта сбербанка 4276 3000 1283 4860





Фото: РАЛХ

Семьи пропавших в Восточных Саянах 19 июля прошлого года пилотов Ан-2 и сотрудников авиакомпании «Феникс» собираются в ближайшее время продолжить поиски родных. Об этом «Номеру один» сообщила Зинаида Мациевская - супруга командира Ан-2 Виталия Мациевского.Напомним, самолет с шестью авиаторами на борту вылетел из посёлка Кырен республики Бурятия с целью ознакомительного полёта перед началом работ по опрыскиванию тайги от сибирского шелкопряда и не вернулся. Место нахождения людей и самолёта до сих пор неизвестно, поиски прекратили ещё в прошлом году.«Мы с родственниками пропавших пилотов просим помощи в сборе денег чтобы продолжить поиски», - рассказала Зинаида.Для оплаты услуг беспилотного летательного аппарата и снаряжения группы для поисков, в составе которой пойдет Илья, старший сын Виталия Мациевского, нужно собрать около 300 тысяч рублей.«Собрать необходимую сумму нужно до конца апреля. В начале мая уже будет работать беспилотник в зоне, где биллингом был зафиксирован работающий мобильный одного из пилотов, а в июне поиск переместится в горы, где туристы сняли видео предположительно с нашим самолётом», - рассказали близкие.В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший.«В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», - пояснила Зинаида.Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен обрабатывать тайгу лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся. Поиски пропавшего Ан-2 проводились на территории Иркутской области и Бурятии. Однако, в конце сентября поиски пропавших были прекращены. Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысячи квадратных километров. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.«Поиски были приостановлены, потому что выпал снег в горах, проводить их было невозможно. Мы понимаем родственников. Будем искать до тех пор, пока не найдем — по-другому никак. Уголовное дело находится в производстве, оно не будет закрыто до тех пор, пока мы не найдем экипаж и не установим причину происшествия», - сказал в интервью Irk. ru руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Матвеев.Переводить пожертвование можно по номеру телефона, карта привязана.Мациевская Зинаида Ивановна тел. 9189610698,номер карты сбербанка 5469 4009 8958 1876Или сыну, Мациевский Илья Витальевич, тел. 89284182983Карта сбербанка 4276 3000 1283 4860Фото: РАЛХ