Пенсионный фонд напомнил родителям о пяти тысячах

Для подачи заявлений о выплате 5 тыс руб на детей от 0 до 7 лет остается чуть больше недели
Семьи с детьми в возрасте от 0 до 7 включительно должны до 1 апреля подать заявления на единовременную выплату 5 тысяч рублей, которую осуществляет Пенсионный фонд по указу президента РФ № 797, напомнила пресс-служба отделения. До окончания срока подачи заявлений выплату получат семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.
Заявление на единовременную выплату можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Напомним, что в соответствии с указом президента России единовременная выплатаположена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. По 5 тысяч рублей выплачиваются на каждого ребенка в семье. Родители и дети должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны.
С 18 декабря 2020 года, с момента вступления в силу соответствующего указа, 5 тысяч выплачены на более чем 120 тысячам детей в возрасте до 7 лет включительно. Общая сумма финансирования из федерального бюджета превысила 602 миллиона рублей.
Массовая выплата автоматически была произведена в декабре прошлого года семьям, которые ранее уже получали по 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет. По заявлению единовременная выплата 5 тысяч рублей назначается, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года и родители в 2020 году не получали антиковидных выплат на детей.
Заявление заполнить очень просто. Для этого родителям необходимо указать в форме данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также могут подать и отцы.
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