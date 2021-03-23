23.03.2021
Пенсионный фонд напомнил родителям о пяти тысячах

Пенсионный фонд напомнил родителям о пяти тысячах

Для подачи заявлений о выплате 5 тыс руб на детей от 0 до 7 лет   остается чуть больше недели      

Семьи с детьми в возрасте от 0 до 7 включительно должны до 1 апреля подать заявления  на единовременную  выплату 5 тысяч рублей, которую осуществляет Пенсионный фонд по указу президента РФ № 797, напомнила пресс-служба отделения. До окончания срока подачи заявлений выплату получат семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.

Заявление на единовременную выплату можно подать на портале Госуслуг или  в клиентской службе  Пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним,   что в соответствии с указом президента России  единовременная выплатаположена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. По 5 тысяч рублей  выплачиваются на каждого ребенка в семье. Родители и дети  должны иметь гражданство  Российской Федерации и  постоянно  проживать на территории страны.  

С 18 декабря 2020 года, с момента вступления в силу соответствующего указа,  5 тысяч  выплачены на  более чем 120 тысячам детей в возрасте до 7 лет включительно. Общая сумма финансирования из федерального бюджета превысила  602 миллиона рублей.

Массовая выплата автоматически  была произведена в декабре  прошлого года семьям, которые ранее  уже получали  по 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет.  По заявлению  единовременная выплата  5 тысяч рублей назначается, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года и  родители  в 2020 году не получали антиковидных выплат  на детей.  

Заявление заполнить очень просто. Для этого родителям необходимо указать в форме данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление  также могут подать и отцы.  

Консультацию  можно получить в официальных соцсетях отделения ПФР  по  Бурятии:    

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Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Бурятия
тел.  8 (3012) 29-12-92, 29-10-91

Фото: «Номер один»
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