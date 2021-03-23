Студенты-авиастроители ВСГУТУ смогут получать от 10 до 25 тыс руб

Такую возможность им дает программа Ростеха по обучению инженеров нового поколения для авиастроения









Проект охватывает девять ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска, в том числе Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей, а также получат возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах госкорпорации.



Всего в 2021 году в пилотные группы «Крыльев Ростеха» планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность работать в структурах Ростеха. Студенты будут получать мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) - от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, в регионах - от 10 до 25 тысяч рублей.



«У Ростеха есть промышленные, инвестиционные и интеллектуальные ресурсы, которые госкорпорация готова вложить в развитие инженеров, в их прогрессивные идеи. В фокусе нашего внимания – качество обучения и мотивация студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства. Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли», – заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в 2021 году набирает ребят по направлению «Самолето- и вертолетостроение» в интересах АО «Вертолеты России». Требования к поступлению: средний балл аттестата 4, уровень английского языка от А2, ЕГЭ 190 баллов. Приветствуются победы в предметных и тематических олимпиадах, чемпионатах Junior Skills.



«Проект «Крылья России» - это модельная территория формирования компетенций специалиста будущего в консолидированной экосистеме «предприятие – университет», определяющая стратегию трансформации научно-образовательной среды университета и системы преактивной подготовки кадров предприятия», - отметил ректор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Владимир Сактоев.



«Уверен, что программа «Крылья Ростеха» даст авиационной отрасли сильных и устремленных специалистов, способных сохранить и развить нашу научную и промышленную школу, создавать и внедрять новации на базе авиастроительных предприятий по всей стране», - отмечает Анатолий Сердюков.



В основе усиленной программы обучения лежит разработанная госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.



С условиями поступления можно ознакомиться



Фото: У-УАЗ Ростех объявил старт всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха», сообщила пресс-служба госкорпорации.Проект охватывает девять ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска, в том числе Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей, а также получат возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах госкорпорации.Всего в 2021 году в пилотные группы «Крыльев Ростеха» планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность работать в структурах Ростеха. Студенты будут получать мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) - от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, в регионах - от 10 до 25 тысяч рублей.«У Ростеха есть промышленные, инвестиционные и интеллектуальные ресурсы, которые госкорпорация готова вложить в развитие инженеров, в их прогрессивные идеи. В фокусе нашего внимания – качество обучения и мотивация студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства. Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли», – заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в 2021 году набирает ребят по направлению «Самолето- и вертолетостроение» в интересах АО «Вертолеты России». Требования к поступлению: средний балл аттестата 4, уровень английского языка от А2, ЕГЭ 190 баллов. Приветствуются победы в предметных и тематических олимпиадах, чемпионатах Junior Skills.«Проект «Крылья России» - это модельная территория формирования компетенций специалиста будущего в консолидированной экосистеме «предприятие – университет», определяющая стратегию трансформации научно-образовательной среды университета и системы преактивной подготовки кадров предприятия», - отметил ректор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Владимир Сактоев.«Уверен, что программа «Крылья Ростеха» даст авиационной отрасли сильных и устремленных специалистов, способных сохранить и развить нашу научную и промышленную школу, создавать и внедрять новации на базе авиастроительных предприятий по всей стране», - отмечает Анатолий Сердюков.В основе усиленной программы обучения лежит разработанная госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.С условиями поступления можно ознакомиться здесь Фото: У-УАЗ