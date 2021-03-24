Плата за слова

За воду Байкала надо платить. И не только в магазине





Предприимчивые бизнесмены намерены зарегистрировать торговый знак «Вода Байкала», чтобы каждый, кто собирается использовать это словосочетание в коммерческих целях, вынужден был раскошелиться. Делать деньги на названии озера? Умеем, практикуем…







Иркутские компании, чьи корни уходят далеко за пределы нашего понимания (к самому олигарху Вексельбергу), задумали превратить слова «Вода Байкала» в бренд. Это значит, что если кто-то из бурятских предпринимателей в будущем захочет назвать свою фирму или продукцию похожим образом, то у него возникнут проблемы.Другими словами, еще немного и бренд Байкала, о котором так много говорят, больше нам принадлежать не будет. Остановятся ли на этом предприимчивые бизнесмены? Или это только начало? Как насчет брендов «Песок Байкала», «Камни Байкала», «Свалки Байкала», «Собачьи какашки Байкала»?..А потом продавать товары с этими наименованиями за границу и не только… Твердо зная, что больше никто не сможет производить шоколадные конфеты «Какашки Байкала»… Так сказать, почти монополия.А что если нам пойти дальше и зарегистрировать бренд «Вода»? Тогда вообще никто в России не сможет продавать бутилированную воду. Ведь по закону на упаковке нужно писать, что внутри… Такой вот бесплатный лайфхак для правительства Бурятии.