В Бурятии рецидивист утопил сожительницу в сельской речушке

Женщина отказала ему в выдаче денег на очередную дозу алкоголя



Одиннадцать лет в колонии строгого режима проведет 43-летний ранее судимый житель Закаменского района Бурятии. Он признан виновным в жестоком убийстве сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года мужчина после очередного освобождения из исправительной колонии приехал в Закаменский район, где стал работать на животноводческих стоянках у знакомых фермеров. Спустя некоторое время, он пошел в соседнее село Холтосон за продуктами, познакомился там с местной жительницей и поселился в ее доме.



А 25 сентября 2020 года около полуночи после употребления спиртных напитков между мужчиной и его новой сожительницей произошла ссора из-за того, что женщина не дала денег на очередную порцию алкоголя. В это время они находились в гостях у знакомой и собирались идти домой.



Из-за конфликта по пути мужчина решил расправиться с сожительницей и столкнул свою жертву в небольшую реку посреди села, нанес несколько ударов ногами ей по телу, после чего схватил за голову, погрузил ее в воду и стал удерживать, перекрывая доступ кислорода. Через несколько минут потерпевшая скончалась от механической асфиксии в результате попадания воды в органы дыхания.



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