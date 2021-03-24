Бурятия лидирует в «рейтинге отчаяния»

В республике часто добровольно уходят из жизни или умирают от алкоголизма







Республика вновь засветилась в негативных новостях. Консультант по стратегическому развитию Наталия Андреева составила рейтинг регионов, жители которых чаще всего умирают от отчаяния — совершают самоубийства или умирают от передозировки наркотиков или алкоголизма.

Также среди факторов, влияющих на уровень «отчаяния», Наталия Андреева назвала современную торговлю, развитый «третий сектор» экономики, обрабатывающую промышленность и сырьевую экономику, а также общественное питание, сообщает журнал strelkamag.







Оказалось, что чаще всего такие смерти случаются в Чукотском автономном округе, Амурской области, Бурятии, Еврейской АО и Ненецком АО.Эксперт обратилась к данным Росстата о самоубийствах, смертности от отравления алкоголем и количестве абортов по субъектам России за 2018 год и составила по ним рейтинг и карту.Меньше всего «смертей от отчаяния» случается в Астраханской области, Москве, Ростовской области, Самарской области и Санкт-Петербурге.Ключевым фактором, влияющим на уровень отчаяния, являются темпы роста региональной экономики.- Чем выше темпы роста, тем ниже количество и «смертей от отчаяния», и «болезней отчаяния». Корреляция между уровнем человеческого отчаяния и темпами роста средняя, но при этом все равно самая сильная по сравнению с остальными факторами, - считает Наталия Андреева.Вторая по важности составляющая, отмечает Андреева, это состояние рынка труда, уровень безработицы и разнообразие рынка труда. Третий фактор, влияющий на смертность от отчаяния, это «жилье и жилищные условия, точнее, динамика их улучшения (роста метража на душу населения)».Фото: «Номер один»