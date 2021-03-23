В Улан-Удэ сельские детективы задержали вора, похитившего 350 тыс руб

Семейная пара из Хоринска копила их на покупку автомашины, но слишком доверилась другу мужа



В Бурятии в отдел полиции Хорнского района поступило заявление от 36-летней жительницы районного центра о краже крупной суммы. Женщина рассказала о том, что неизвестным из дома похищены 350 тысяч рублей, которые они с мужем откладывали на покупку автомобиля. Пропажу наличных пара обнаружила, когда им подвернулся подходящий вариант авто, сообщили в МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний друг хозяина дома. Именно его супруги на время своей поездки в Улан-Удэ попросили присмотреть за домом и растопить котел.



Пока семейная пара находилась в городе, злоумышленник, зная о наличии у супругов денег, обыскал дом. В шкафу он нашел семенную «копилку» и похитил денежные средства. Спустя время он отправился в столицу Бурятии, где прогулял почти 220 тысяч рублей. В Улан-Удэ его и задержали оперативники районного отдела полиции.



Отметим, что ранее злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению его в краже денег с банковского счета знакомого: посредством «мобильного банка» - он похитил у приятеля две тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»

