В Бурятии продолжают выявлять «черных» кредиторов

Девять нелегальных участников финансового рынка незаконно выдавали займы населению



В 2020 году Банк России выявил на территории Бурятии девять нелегальных участников финансового рынка, которые незаконно выдавали займы населению. В некоторых случаях они действовали под вывеской микрофинансовых организаций, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«Отличить микрофинансовую организацию от «черного» кредитора просто — легальные компании должны состоять в государственном реестре. Выяснить это можно на сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». Дополнительно рекомендую поинтересоваться, в какой из саморегулируемых организаций состоит выбранная компания. Это обязательно для микрофинансовых организаций. Помните, что законопослушные МФО не станут оформлять залог жилья при выдаче займов населению. Также закон запрещает легальным кредиторам при выдаче займов сроком до года начислять проценты, штрафы, неустойки и другие платежи общей суммой, превышающей в полтора раза размер долга»,— прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Она добавила, что связываться с черными кредиторами опасно, так как высок риск переплатить по процентам, а в случае просрочки — столкнуться с запрещенными способами возврата долга.



В целом по стране в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Среди них — свыше 800 черных кредиторов, более 200 финансовых пирамид, около 400 нелегальных форекс-дилеров. Многие из них оказывали услуги онлайн.



Сообщение о финансовых нелегалах можно направить через специальный раздел на сайте регулятора «Анонимное информирование», через Интернет-приемную или письменно в региональное подразделение Банка России по адресу: 670042, г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 7.



Фото: Банк России

