В Бурятии на льду Байкала может пройти международный фестиваль гольфа

Международная турвыставка MITT-2021 позволила республике заключить пакет перспективных соглашений



Объединенный стенд Иркутской области и Бурятии «Байкал» получил приз, как лучший коллективный стенд 27-й международной туристической выставки MITT -2021, сообщили в минтуризма республики.



В рамках деловой программы «Перспективы и вызовы туристического сезона лето/осень 2021» министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова вместе с руководителем агентства по туризму Иркутской области Екатериной Сливиной, директором управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Натальей Волощенко и руководителем по внедрению проектов проектного офиса «Развитие туризма на Байкале» Евгенией Найденовой провели презентацию Байкальского региона. Напомним, в этом году выставка MITT -2021 прошла с 16 по 18 марта в Москве.



В рамках выставки минтуризма Бурятии подписан целый пакет соглашений о сотрудничестве: соглашение по укреплению межрегиональных отношений по развитию туриндустрии с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Комитетом по туризму Москвы.



Подписан меморандум о вступлении в Ассоциацию специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства». Целью проекта является создание первого в мире культурного маршрута по основным культурным и духовным памятникам Европы, составляющим общехристианское наследие. В рамках проекта в 2021 году планируется экспедиция по следам архимандрита Иакинфа в Бурятии и Монголии (инициаторы – Библиотека иностранной литературы и министерство туризма РБ).



Также заключено соглашение между Иркутской областью, Бурятией, ПАО «Сбербанк» и проектным офисом «Национальные тропы России» о создании на территориях Иркутской области и Бурятии единой системы постоянно действующих экологических пешеходных, конных и иных видов троп, велодорожек, туристических маршрутов, лыжных трасс и водных путей как единой туристской инфраструктуры. В частности, будет реализован проект по созданию пилотной тропы «Московский тракт: Иркутск -Улан-Удэ» в рамках проекта «Национальные тропы России»



Кроме того, туристский информационный центр «Байкал» подписал соглашение о сотрудничестве с Венгерским культурным центром. В рамках соглашения пройдут Дни культуры Венгрии в Бурятии.



Еще одного соглашения турцентр «Байкал» достиг с АНО «Международный центр гольф туризма». Согласно договоренности, «Международный центр гольф туризма» будет продвигать туристический бренд Бурятии среди зарубежных и российских игроков в гольф, в Бурятию будут приезжать участники зарубежных и российских гольф-клубов, планируется также провести Фестиваль гольфа на льду Байкала.



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm

