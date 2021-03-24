В Бурятии центр занятости экономил на безработных

Сельчанам выплачивали пособие в минимальном размере





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Центра занятости населения Заиграевского района.

«В июле 2020 года местная жительница зарегистрирована органом занятости в качестве безработной, ей назначено пособие. Проверкой выявлено, что пособие назначено в минимальном размере без учета изменений, внесенных в постановление правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». В результате гражданке недоначислено 18,3 тысяч рублей. Подобные факты выявлены в отношении еще 10 граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес директору центра занятости представление, которое удовлетворено. Гражданам доначислили пособия по безработице на общую сумму 61 тысячу рублей.Фото: «Номер один»