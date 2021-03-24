Ученые Улан-Удэ: бурятский участок БАМ деформируется

Деформации магистрали выявлены и в районе Северомуйского тоннеля



В результате радиолокационного интерферометрического мониторинга северных районов Бурятии обнаружены протяженные и локальные участки деформаций земной поверхности в районе поселка Северомуйск. Результаты дискретных измерений динамики инфраструктуры БАМ в этом районе получены в летний период 2017-2020 годов по данным радиолокатора Sentinel-1, сообщает сайт Сибирского отделения Российской академии наук.



В частности, найдены элементы инфраструктуры участка БАМ со скоростями смещения (наклонного удаления) относительно спутника более 10 мм в год. Помимо этого выявлены также и другие участки деформаций БАМ, в том числе - в районе Северомуйского тоннеля. Причем, сверху его ствола.



Сотрудниками сектора оптико-микроволновой диагностики Института физического материаловедения СО РАН выполняются мониторинговые исследования земной поверхности из космоса с использованием данных радиолокаторов ALOS-2 PALSAR-2, TerraSAR-X/TanDEM-X и Sentinel-1.



Напомним, в рамках поручений президента ведется расширение БАМа и Транссиба, что предполагает проведение инженерных изысканий, в том числе в районе существующих объектов инфраструктуры. Состояние и динамика последних может быть изучена с использованием современных космических технологий спутниковой радиолокации.



«С причинами выявленных деформаций должны разбираться геологи и другие профильные специалисты. Можно лишь предполагать, что это последствия землетрясений, которые регулярно происходят в Муйском районе Бурятии. Не исключено, что играет свою роль вечная мерзлота. А деформации сверху Северомуйского тоннеля могут быть связаны и с тектоническими процессами», - рассказал «Номеру один» Тумэн Чимитдоржиев, завсектором оптико-микроволновой диагностики и обработки космической информации ИМФ СО РАН, доктор технических наук, профессор РАН, лауреат государственной премии Бурятии в области науки и техники.



По его словам, выявленные деформации пока незначительны и не несут большой опасности, но их тщательные исследования необходимы.



Фото: old-visual.rzd.ru

