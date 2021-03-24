В Улан-Удэ откладывается благоустройство горсада

УФАС выявило в закупочной документации ряд нарушений
Бурятское УФАС России признало обоснованными жалобы на нарушения, допущенные при проведении конкурса по благоустройству улан-удэнского парка «Горсад». Заказчиком закупки является городская Дирекция по паркам культуры и отдыха, начальная цена контракта составляет 11,34 миллиона рублей, сообщили в антимонопольном управлении.
Часть нарушений устранены заказчиком еще до рассмотрения жалоб путем внесения изменений в конкурсную документацию – например, в части уточнения места выполнения работ. Поскольку в управлении дирекции находятся несколько городских парков, отсутствие сведений о конкретном месте выполнения работ не позволяло потенциальным участникам определиться с решением об участии в конкурсе.
Однако и в обновленной версии документации установлены нарушения законодательства о закупках. В числе нарушений – избыточные и необоснованные требования к описанию в заявке материалов, планируемых к использованию при выполнении работ. Некоторые требования прописаны не в соответствии с ГОСТами, что также затрудняет составить надлежащую заявку на участие в конкурсе.
Выявленные нарушения заказчику необходимо будет устранить до 30 марта.
Как сообщал «Номер один», в сентябре прошлого года на территории горсада начались демонтажные работы. На эти мероприятия из средств «Народного бюджета» был выделен миллион рублей. Демонтажные работы являлись подготовительным этапом масштабной реконструкции горсада.
А в марте нынешнего года в УФАС Бурятии поступили жалобы от пяти компаний о нарушениях, допущенных при организации и проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству горсада.
Напомним, городской сад – одна из зон запустения в центре Улан-Удэ. Когда-то он был самым популярным местом отдыха, несмотря на то, что обустроен на старом кладбище. В 2012 году горсовет ликвидировал парк и передал территорию в собственность Бурятской епархии. При передаче епархия обещала, что он получит новое развитие и здесь даже появится спортивный городок для молодежи. Однако планы так и остались планами. Осенью 2019 года епархия, видимо, осознав, что облагородить сад своими силами не получится, передала его мэрии в безвозмездное пользование сроком на пять лет.
В рамках первого этапа реконструкции в парке предусмотрено устройство административного здания с постом охраны, устройство общественного туалета на три отделения, в том числе для маломобильных граждан. Также планируется отремонтировать входную группу и кирпичное ограждение, сделать освещение на центральной аллее, тротуарную дорожку, установить скамейки и урны.
Фото: ulan-ude-info.ru
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